Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

S. Kielt - статистика

Генгам
#18
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
1' - 68'
37'
68'
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
1' - 81'
24'
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
1' - 67'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
11
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
1' - 68'
37'
68'
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
1' - 81'
24'
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
1' - 67'
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
65' - 90'
Франция. Лига 2, 7 тур
Генгам
1 : 3
19.09.2026
Ред Стар
46' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Генгам
2 : 1
12.09.2026
Анси
1' - 78'
Франция. Лига 2, 5 тур
Реймс
2 : 2
05.09.2026
Генгам
1' - 67'
5'
Франция. Лига 2, 4 тур
Генгам
3 : 3
29.08.2026
Нант
1' - 58'
Франция. Лига 2, 3 тур
Сошо
1 : 0
21.08.2026
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Генгам
1 : 0
14.08.2026
Булонь
1' - 90'
86'
Франция. Лига 2, 1 тур
Метц
2 : 1
08.08.2026
Генгам
1' - 90'
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
5
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
6
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+