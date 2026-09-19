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Шотландия. Премьер-лига
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Хартс
Сабри Гендуз
Статистика
€ 500 тыс
Сабри Гендуз - статистика
Хартс
9 февраля 2000 (26), Камбре
#19 | Нападающий
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 1
19.09.2026
Хартс
59' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 1
15.09.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
2 : 1
06.09.2026
Данди
Был в запасе
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Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
64' - 90'
72'
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