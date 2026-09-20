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Греция. Суперлига
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ОФИ
Клидман Лило
Статистика
€ 500 тыс
Клидман Лило - статистика
ОФИ
31 января 2003 (23), Афины
#1 | Вратарь
190 см
Албания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Греция. Кубок 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
Был в запасе
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