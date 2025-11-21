Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Матвей Лыков
Статистика
Матвей Лыков - статистика
Локомотив
26 ноября 2007 (18)
#61 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
15
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
0 : 1
21.11.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 28 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
31.10.2025
Локомотив (мол)
1' - 61'
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
63' - 90'
81'
Россия. МФЛ, 26 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
17.10.2025
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 25 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 1
03.10.2025
Локомотив (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 24 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
26.09.2025
ЦСКА (мол)
56' - 90'
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 3
19.09.2025
Локомотив (мол)
81' - 90'
90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
12.09.2025
Факел (мол)
90' - 90'
Россия. МФЛ, 21 тур
Динамо (мол)
2 : 5
29.08.2025
Локомотив (мол)
1' - 70'
Россия. МФЛ, 20 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
22.08.2025
Ростов (мол)
75' - 90'
Россия. МФЛ, 19 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
15.08.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 18 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
08.08.2025
Краснодар (мол)
67' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Спартак М (мол)
0 : 0
01.08.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 16 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
25.07.2025
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 15 тур
Сочи (мол)
0 : 0
18.07.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
11.07.2025
Зенит (мол)
67' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Балтика (мол)
1 : 0
27.06.2025
Локомотив (мол)
70' - 90'
Россия. МФЛ, 10 тур
Локомотив (мол)
5 : 1
16.05.2025
Кр. Советов (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 9 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
11.05.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 4 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
04.04.2025
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 3 тур
Краснодар (мол)
2 : 1
28.03.2025
Локомотив (мол)
56' - 32'
Россия. МФЛ, 2 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
14.03.2025
Спартак М (мол)
1' - 37'
20'
Россия. МФЛ, 1 тур
Урал (мол)
1 : 0
07.03.2025
Локомотив (мол)
1' - 71'
Главные новости
Пирс Морган пообещал сегодня разобраться с Жезушем из-за ситуации с Роналду
14:43
Фото
Суперкомпьютер оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство
14:33
Нигерия сыграет с Россией экспериментальным составом
14:26
1
Ромуло назвал толстого игрока в «Спартаке», которого постоянно штрафовал Карпин
14:00
1
Раскрыта схема «Торпедо» по подкупу 13 арбитров, названы судьи, признавшие вину
13:52
4
Видео
Карпин – об игроке сборной России: «С метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»
13:35
4
ЦСКА хочет купить игрока основы «Спартака»
13:03
7
Молодой игрок «Зенита» рассказал, как Глушенков заставил его пить алкоголь
12:59
1
Дуран – о зарплате в «Зените»: «Чем больше, тем лучше»
12:52
2
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+