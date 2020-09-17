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Команды
Динамо Мх
Уссем Мрезиг
Статистика
€ 1,20 млн
Уссем Мрезиг - статистика
Динамо Мх
23 марта 2000 (26)
#16 | Полузащитник
183 см
Алжир
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
18'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
1' - 90'
64'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
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Динамо Мх
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
73' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
Был в запасе
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