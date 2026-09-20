Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

José Enamorado - статистика

Гремио
#99 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
69' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
23
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 52'
18'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
53' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
1' - 60'
36'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
1' - 69'
43'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
1' - 69'
7'
54'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
74' - 90'
Главные новости
Нигерия сыграет с Россией экспериментальным составом
14:26
Ромуло назвал толстого игрока в «Спартаке», которого постоянно штрафовал Карпин
14:00
1
Раскрыта схема «Торпедо» по подкупу 13 арбитров, названы судьи, признавшие вину
13:52
3
ВидеоКарпин – об игроке сборной России: «С метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»
13:35
4
ЦСКА хочет купить игрока основы «Спартака»
13:03
6
Молодой игрок «Зенита» рассказал, как Глушенков заставил его пить алкоголь
12:59
1
Дуран – о зарплате в «Зените»: «Чем больше, тем лучше»
12:52
2
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
3
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+