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Колумбия. Примера А
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Санта-Фе
Emanuel Olivera
Статистика
Emanuel Olivera - статистика
Санта-Фе
#18 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 11 тур
Альянца
1 : 4
20.09.2026
Санта-Фе
1' - 46'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
1' - 90'
6'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Санта-Фе
1 : 0
12.09.2026
Депортес Толима
46' - 90'
65'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
1' - 90'
84'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Санта-Фе
2 : 2
06.09.2026
Форталеза
71' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Кубок Либертадорес 2025
Кубок Либертадорес 2024
Команда
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