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Палмейрас
Жефте
Статистика
€ 4 млн
Жефте - статистика
Палмейрас
21 декабря 2003 (22), Рио-де-Жанейро
#6 | Защитник
183 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
81' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
1' - 56'
5'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
Был в запасе
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