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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Грант Саркисян
Статистика
Грант Саркисян - статистика
Урал
24 марта 2007 (19), Краснодар
#65 | Защитник
186 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
21
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
3 : 3
03.10.2025
Урал (мол)
1' - 68'
15'
Россия. МФЛ, 24 тур
Урал (мол)
0 : 6
26.09.2025
Ростов (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 23 тур
Ахмат (мол)
1 : 2
19.09.2025
Урал (мол)
1' - 55'
Россия. МФЛ, 22 тур
Урал (мол)
2 : 5
12.09.2025
Краснодар (мол)
1' - 55'
Россия. МФЛ, 21 тур
Спартак М (мол)
4 : 1
29.08.2025
Урал (мол)
83' - 90'
Россия. МФЛ, 20 тур
Балтика (мол)
0 : 3
22.08.2025
Урал (мол)
78' - 90'
Россия. МФЛ, 19 тур
Урал (мол)
1 : 6
15.08.2025
Зенит (мол)
72' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Урал (мол)
2 : 1
01.08.2025
Нижний Новгород (мол)
69' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
25.07.2025
Урал (мол)
58' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Урал (мол)
2 : 4
18.07.2025
Кр. Советов (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
3 : 2
11.07.2025
Урал (мол)
75' - 90'
Россия. МФЛ, 13 тур
ЦСКА (мол)
6 : 0
04.07.2025
Урал (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Урал (мол)
0 : 6
27.06.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 90'
38'
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
0 : 5
16.05.2025
Динамо (мол)
1' - 18'
14'
18'
Россия. МФЛ, 9 тур
Ростов (мол)
0 : 0
09.05.2025
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
Урал (мол)
5 : 1
02.05.2025
Ахмат (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 7 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
25.04.2025
Урал (мол)
1' - 73'
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
0 : 4
18.04.2025
Спартак М (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Урал (мол)
2 : 1
11.04.2025
Балтика (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Зенит (мол)
3 : 2
04.04.2025
Урал (мол)
86' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Урал (мол)
4 : 0
28.03.2025
Сочи (мол)
85' - 90'
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