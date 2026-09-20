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Серия А 2026/2027
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Парма
Simone Ghidotti
Статистика
Simone Ghidotti - статистика
Парма
#22 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
Был в запасе
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