Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Abner - статистика

Рига
#3 | Защитник
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
19
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
54' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Жувентуде
0 : 2
03.11.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Жувентуде
1 : 0
21.10.2025
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 1
12.10.2025
Жувентуде
1' - 84'
83'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 80'
79'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
1' - 90'
7'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
49'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
2 : 1
12.08.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
3 : 0
28.07.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
4 : 0
20.07.2025
Жувентуде
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Брагантино
1 : 0
27.05.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 1
18.05.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 1
06.05.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
3 : 1
26.04.2025
Жувентуде
46' - 90'
48'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
2 : 2
20.04.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
6 : 0
17.04.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 0
06.04.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
1' - 90'
8'
Главные новости
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
4
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
7
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
4
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+