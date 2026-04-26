Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Max Grüger - статистика

Шальке-04
#37 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
2 : 3
26.04.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Эльверсберг
1 : 2
12.04.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1 : 0
05.04.2026
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
1 : 1
21.03.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 2
15.03.2026
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
1 : 0
06.03.2026
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
28.02.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
5 : 3
21.02.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Хольштайн
1 : 2
15.02.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 0
31.01.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
2 : 1
28.11.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
77' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
1 : 0
08.11.2025
Эльверсберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Карлсруэ
2 : 1
01.11.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
0 : 3
17.10.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
09.08.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 1
01.08.2025
Герта
61' - 90'
Главные новости
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
3
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
2
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+