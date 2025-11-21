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Локомотив
Федор Бондарь
Статистика
Федор Бондарь - статистика
Локомотив
25 мая 2007 (19)
#78 | Полузащитник
179 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
17
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
0 : 1
21.11.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
88' - 90'
Россия. МФЛ, 28 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
31.10.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
72' - 90'
Россия. МФЛ, 26 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
17.10.2025
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 25 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 1
03.10.2025
Локомотив (мол)
74' - 90'
Россия. МФЛ, 24 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
26.09.2025
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 3
19.09.2025
Локомотив (мол)
85' - 90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
12.09.2025
Факел (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 19 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
15.08.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 18 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
08.08.2025
Краснодар (мол)
1' - 64'
36'
53'
Россия. МФЛ, 17 тур
Спартак М (мол)
0 : 0
01.08.2025
Локомотив (мол)
75' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
25.07.2025
Урал (мол)
77' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Сочи (мол)
0 : 0
18.07.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
11.07.2025
Зенит (мол)
77' - 90'
Россия. МФЛ, 13 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
04.07.2025
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Балтика (мол)
1 : 0
27.06.2025
Локомотив (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
Рубин (мол)
1 : 1
20.06.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
90'
Россия. МФЛ, 10 тур
Локомотив (мол)
5 : 1
16.05.2025
Кр. Советов (мол)
1' - 44'
Россия. МФЛ, 9 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
11.05.2025
Локомотив (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 8 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
02.05.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
86' - 90'
Россия. МФЛ, 7 тур
Факел (мол)
0 : 4
25.04.2025
Локомотив (мол)
71' - 90'
Россия. МФЛ, 6 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
18.04.2025
Динамо (мол)
62' - 90'
Россия. МФЛ, 2 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
14.03.2025
Спартак М (мол)
60' - 90'
Россия. МФЛ, 1 тур
Урал (мол)
1 : 0
07.03.2025
Локомотив (мол)
71' - 90'
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