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Бразилия. Серия А
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Коринтианс
Kayke Ferrari
Статистика
Kayke Ferrari - статистика
Коринтианс
#31 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
1' - 77'
76'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
Был в запасе
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