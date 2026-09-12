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Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Паранаэнсе
João Cruz
Статистика
João Cruz - статистика
Атлетико Паранаэнсе
#8 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 2
10.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
1 : 2
23.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
12.04.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
05.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
22.03.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
13.02.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
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