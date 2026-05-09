Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Felipe Sánchez - статистика

Шальке-04
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
25
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
09.05.2026
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
1 : 0
02.05.2026
Фортуна
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
2 : 3
26.04.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
4 : 1
19.04.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Эльверсберг
1 : 2
12.04.2026
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1 : 0
05.04.2026
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
1 : 1
21.03.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 2
15.03.2026
Ганновер-96
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
1 : 0
06.03.2026
Арминия
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
28.02.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
5 : 3
21.02.2026
Магдебург
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Хольштайн
1 : 2
15.02.2026
Шальке-04
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Шальке-04
2 : 2
07.02.2026
Динамо Дрезден
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 0
31.01.2026
Шальке-04
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2 : 2
25.01.2026
Кайзерслаутерн
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 0
17.01.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
21.12.2025
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 0
14.12.2025
Нюрнберг
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Фортуна
0 : 2
05.12.2025
Шальке-04
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
2 : 1
28.11.2025
Падерборн
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
1 : 0
08.11.2025
Эльверсберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Карлсруэ
2 : 1
01.11.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
0 : 3
17.10.2025
Шальке-04
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
1 : 2
05.10.2025
Шальке-04
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
0 : 2
20.09.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
1' - 78'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
46' - 90'
75'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
09.08.2025
Шальке-04
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 1
01.08.2025
Герта
1' - 88'
74'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+