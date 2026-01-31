Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Theo Bouchlarhem - статистика

Сьон
#11 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
14
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
3 : 3
31.01.2026
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Сьон
1 : 1
24.01.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
1 : 1
18.01.2026
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
16.12.2025
Сьон
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
1 : 0
13.12.2025
Грассхоппер
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Сьон
2 : 0
07.12.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лугано
1 : 1
29.11.2025
Сьон
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 2
23.11.2025
Цюрих
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
09.11.2025
Сьон
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Тун
2 : 1
01.11.2025
Сьон
71' - 90'
79'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
3 : 2
28.10.2025
Санкт-Галлен
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
3 : 3
04.10.2025
Сьон
68' - 77'
77'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
28.09.2025
Лозанна-Спорт
68' - 90'
77'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
0 : 2
17.09.2025
Серветт
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
0 : 1
30.08.2025
Базель
68' - 90'
87'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
0 : 0
10.08.2025
Сьон
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Сьон
4 : 0
03.08.2025
Лугано
66' - 90'
80'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+