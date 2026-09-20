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Чехия. Шанс Лига
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Теплице
Jaroslav Harustak
Статистика
Jaroslav Harustak - статистика
Теплице
#15 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
21
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
1 : 1
29.03.2025
Теплице
1' - 69'
54'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Теплице
1 : 0
15.03.2025
Словацко
1' - 88'
59'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Дукла
1 : 1
08.03.2025
Теплице
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Теплице
2 : 0
01.03.2025
Пардубице
1' - 77'
57'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Теплице
0 : 2
16.02.2025
Виктория
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Млада Болеслав
2 : 1
08.02.2025
Теплице
62' - 90'
90'
75'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Карвина
1 : 1
01.02.2025
Теплице
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
15.12.2024
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Слован
3 : 0
08.12.2024
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
1 : 1
05.12.2024
Теплице
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Теплице
1 : 0
30.11.2024
Сигма
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Спарта
1 : 1
23.11.2024
Теплице
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Теплице
5 : 2
10.11.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
3 : 0
02.11.2024
Теплице
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 2
20.10.2024
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
1 : 1
05.10.2024
Дукла
1' - 74'
42'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
1' - 77'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 1
10.08.2024
Слован
1' - 81'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Сигма
2 : 1
03.08.2024
Теплице
1' - 90'
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