Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga - статистика

Штутгарт
#43 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльверсберг
23
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Фортуна
3 : 1
10.05.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Эльверсберг
5 : 1
03.05.2026
Падерборн
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 3
25.04.2026
Эльверсберг
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Эльверсберг
3 : 0
17.04.2026
Карлсруэ
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Эльверсберг
1 : 2
12.04.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
05.04.2026
Эльверсберг
57' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
13.03.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Эльверсберг
1 : 0
06.03.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Хольштайн
1 : 1
28.02.2026
Эльверсберг
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Эльверсберг
3 : 1
21.02.2026
Айнтрахт
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
14.02.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Эльверсберг
0 : 3
07.02.2026
Герта
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
1 : 3
31.01.2026
Эльверсберг
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Эльверсберг
1 : 1
25.01.2026
Бохум
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 2
17.01.2026
Эльверсберг
1' - 90'
65'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
1 : 1
21.12.2025
Эльверсберг
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Эльверсберг
1 : 0
14.12.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 2
06.12.2025
Эльверсберг
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
0 : 0
30.11.2025
Дармштадт
57' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Карлсруэ
2 : 3
23.11.2025
Эльверсберг
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
1 : 0
08.11.2025
Эльверсберг
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Эльверсберг
2 : 2
31.10.2025
Ганновер-96
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
2 : 0
25.10.2025
Эльверсберг
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Эльверсберг
6 : 0
19.10.2025
Гройтер Фюрт
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Магдебург
0 : 4
05.10.2025
Эльверсберг
79' - 90'
80'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Эльверсберг
1 : 0
27.09.2025
Хольштайн
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 4
20.09.2025
Эльверсберг
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
72' - 90'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
3
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+