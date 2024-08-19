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Команды
Зенит
Михаил Мансуров
Трансферы
Михаил Мансуров - трансферы
Зенит
7 декабря 2006 (19)
#29 | Защитник
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
19.08.24 / 31.12.26
Урал-2
Зенит-2
Свободный агент
17.06.24 / 19.08.24
Без клуба
Урал-2
Свободный агент
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