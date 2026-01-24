Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ben Brannan - статистика

Килмарнок
#26 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
16
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Мазервелл
4 : 0
24.01.2026
Килмарнок
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Килмарнок
1 : 3
03.01.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди
2 : 1
30.12.2025
Килмарнок
66' - 90'
69'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Миррен
0 : 0
27.12.2025
Килмарнок
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
2 : 1
14.12.2025
Килмарнок
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
0 : 3
06.12.2025
Рейнджерс
82' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
1 : 1
03.12.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
1 : 1
29.11.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Селтик
4 : 0
09.11.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
0 : 1
29.10.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Рейнджерс
3 : 1
26.10.2025
Килмарнок
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Килмарнок
0 : 3
18.10.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 0
04.10.2025
Сент-Миррен
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
27.09.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 0
23.08.2025
Данди
1' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
1' - 90'
48'
Главные новости
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
22:52
Стало известно, ведутся ли переговоры о прощальном матче Роналду за Португалию
22:36
Тихонов назвал 2 футболистов, которые делают игру в «Зените»
22:13
Кавазашвили: «Лучше форварда, чем Дзюба, в российском футболе не будет»
22:00
2
Семак критически оценил готовность игрока «Зенита» после товарищеского матча
21:49
1
Российский футболист забил 1-й гол за «Динамо Загреб»
21:23
Экс-игрок «Спартака» оценил, есть ли польза от Максименко для команды
21:08
«Зенит» на «Смене» победил европейский клуб (1:0)
20:59
12
Раскрыта причина, почему Юран никогда не возглавит топ-клуб
20:47
Тимощука бесстыдно вычеркнули из истории сборной Украины
20:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+