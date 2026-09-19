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Sondre Milian Granaas - статистика

Мольде
#23 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 89'
56'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
18
3
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 89'
56'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
1' - 80'
30'
76'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
3 : 2
16.08.2026
Тромсе
1' - 90'
50'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
3 : 3
02.08.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
22'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
1' - 90'
58'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
1 : 2
18.07.2026
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Олесунн
2 : 2
11.07.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 1
30.05.2026
Сандефьорд
1' - 70'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.05.2026
Мольде
1' - 89'
45'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Тромсе
2 : 0
10.05.2026
Мольде
1' - 57'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Буде-Глимт
0 : 1
04.05.2026
Мольде
1' - 66'
56'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мольде
5 : 1
26.04.2026
Волеренга
1' - 89'
86'
55'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Старт
1 : 1
19.04.2026
Мольде
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
4 : 1
12.04.2026
ХамКам
60' - 90'
81'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Мольде
0 : 1
06.04.2026
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Викинг
4 : 1
21.03.2026
Мольде
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
Был в запасе
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