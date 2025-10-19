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Santiago Muñoz - статистика
Атлетико Сан-Луис
#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Мексика. Лига МХ 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
17
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
05.10.2025
Канзаc Сити
74' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
28.09.2025
Канзаc Сити
61' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Канзаc Сити
0 : 2
21.09.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 65'
США. МЛС, 45 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
14.09.2025
Канзаc Сити
85' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
1 : 2
08.09.2025
Остин
1' - 61'
США. МЛС, 43 тур
Канзаc Сити
4 : 2
31.08.2025
Колорадо
1' - 89'
75'
США. МЛС, 42 тур
Сиэтл
5 : 2
25.08.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Орландо Сити
3 : 1
17.08.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
0 : 2
10.08.2025
Сан-Диего
1' - 64'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.07.2025
Канзаc Сити
60' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.07.2025
Нью-Йорк Сити
67' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Канзаc Сити
2 : 3
13.07.2025
Сиэтл
46' - 90'
90'
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
1 : 2
05.07.2025
Канзаc Сити
87' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Канзаc Сити
1 : 1
29.06.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 77'
США. МЛС, 28 тур
Канзаc Сити
2 : 1
26.06.2025
Шарлотт
69' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
78' - 90'
90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
79' - 90'
89'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
3 : 3
25.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
0 : 0
18.05.2025
Канзаc Сити
1' - 84'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
2 : 2
15.05.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
81' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 0
05.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
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