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Тигре
Jeronimo Domina
Статистика
Jeronimo Domina - статистика
Тигре
#30 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
68' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Испания. Сегунда 2025/2026
Копа Судамерикана 2025
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг
4 : 1
31.05.2026
Кадис
1' - 46'
Испания. Сегунда, 41 тур
Кадис
3 : 0
24.05.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
15.05.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Кадис
0 : 1
08.05.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Кадис
1 : 2
27.04.2026
Лас-Пальмас
82' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 0
19.04.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Кадис
0 : 1
12.04.2026
ФК Андорра
1' - 68'
Испания. Сегунда, 34 тур
Кадис
1 : 3
04.04.2026
Кордоба
59' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
3 : 0
31.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.03.2026
Малага
76' - 90'
80'
Испания. Сегунда, 29 тур
Кадис
0 : 1
06.03.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Эйбар
3 : 1
01.03.2026
Кадис
62' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Кадис
0 : 2
23.02.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Бургос
1 : 1
14.02.2026
Кадис
82' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Кадис
1 : 2
08.02.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Уэска
1 : 0
01.02.2026
Кадис
86' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Кадис
1 : 2
24.01.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Альбасете
1 : 0
18.01.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Кадис
3 : 2
09.01.2026
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