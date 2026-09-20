Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Johan Rojas - статистика

Васко да Гама
#10 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
77' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
18
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
1' - 52'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 69'
63'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
46' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
57' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
1' - 68'
Главные новости
Пономарев – о Слуцком: «Никуда не годится и никуда не пойдет»
19:56
Семин выбрал сторону в конфликте Роналду с тренером Португалии
19:39
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
19:27
Комментаторам «Матч ТВ» предложили массово покинуть канал
19:21
3
Розенбаум – о российских игроках: «Волосы выбелены, татухи, цветные бутсы, а мяч отскакивает»
19:00
4
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
7
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
4
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
1
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+