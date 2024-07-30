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Josef Al Imam
Статистика
Josef Al Imam - статистика
Завершил карьеру
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Олимпиада 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ирак (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
46' - 90'
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