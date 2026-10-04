Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

José Herrera - статистика

Брагантино
#32 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
04.10.2026
Брагантино
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
58' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
23
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
04.10.2026
Брагантино
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
58' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
1' - 64'
14'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
1' - 68'
27'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
1' - 36'
77'
34'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
1' - 65'
48'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
1' - 73'
36'
40'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Главные новости
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
Министр экономики Португалии: «Многие знают страну только благодаря Криштиану»
17:44
Карпукас высказался о конкуренции с Барриосом в «Зените»
17:33
1
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
Товарищеский матч. ЦСКА победил клуб Первой лиги
17:11
1
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
9
Кержаков рассказал, чем его раздражал Акинфеев
15:28
2
Комментаторов РПЛ сравнили с мухами на выключателе
15:19
9
Названы условия контракта Альбы с «Родиной»
15:00
5
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
14:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+