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Аргентина. Примера
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Индепендьенте Ривадавия
Rodrigo Atencio
Статистика
Rodrigo Atencio - статистика
Индепендьенте Ривадавия
#19 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 11 тур
Индепендьенте Ривадавия
1 : 1
03.10.2026
Химнасия
Был в запасе
Аргентина. Примера, 10 тур
Барракас Сентраль
0 : 1
22.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
Был в запасе
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте Ривадавия
4 : 3
12.09.2026
Альдосиви
Был в запасе
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
3 : 1
07.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спорт Ресифи
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
1 : 5
16.11.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
3 : 0
02.11.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
26.10.2025
Мирассол
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Интернасьонал
2 : 0
20.10.2025
Спорт Ресифи
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
9' - 77'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2025
Спорт Ресифи
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
02.10.2025
Флуминенсе
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
21.09.2025
Коринтианс
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
17.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
02.08.2025
Баия
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
27.07.2025
Сантос
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 2
24.07.2025
Спорт Ресифи
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
20.07.2025
Ботафого
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 0
01.06.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
25.05.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
11.05.2025
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 65'
64'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
2 : 1
19.04.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
17.04.2025
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
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