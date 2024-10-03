Джонни Кенни - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Кенни
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слайго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Кенни
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слайго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|1' - 80'
|Шэмрок Роверс
|2:1
|ТНС
|Лига конференций, 3 тур
|23'
|01.11.2024
|1' - 81'
|Шэмрок Роверс
|2:1
|Уотерфорд
|Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
|4'
|27.10.2024
|1' - 63'
|Дандолк
|0:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
|24.10.2024
|1' - 90'
|Ларн
|1:4
|Шэмрок Роверс
|Лига конференций, 2 тур
|24'
|18.10.2024
|65' - 90'
|Дроэда Юнайтед
|0:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2024
|1' -80'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|ТНС (Ллансантфрайд)
|23'
|24.10.2024
|1' -90'
|Ларн (Ларн)
|1:4
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|24'
|03.10.2024
|1' -77'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)