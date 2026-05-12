Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Теплице
Benjamin Nyarko
Статистика
Benjamin Nyarko - статистика
Теплице
#27 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
15
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
2 : 4
12.05.2026
Теплице
46' - 72'
72'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Теплице
2 : 1
09.05.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
1 : 1
03.05.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Теплице
0 : 1
25.04.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Фастав
3 : 2
18.04.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Теплице
0 : 1
12.04.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Виктория
2 : 2
04.04.2026
Теплице
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Пардубице
1 : 1
28.02.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Теплице
1 : 3
22.02.2026
Сигма
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Млада Болеслав
0 : 0
15.02.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Теплице
2 : 0
07.02.2026
Карвина
69' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Яблонец
1 : 0
31.01.2026
Теплице
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
13.12.2025
Словацко
65' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Теплице
1 : 2
05.12.2025
Славия
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
0 : 1
30.11.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
1 : 0
22.11.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
2 : 2
09.11.2025
Теплице
62' - 90'
87'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 2
02.11.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Градец-Кралове
0 : 0
25.10.2025
Теплице
61' - 90'
71'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
76' - 90'
83'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
0 : 0
28.09.2025
Пардубице
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 0
20.09.2025
Теплице
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
4 : 1
30.08.2025
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
0 : 1
23.08.2025
Яблонец
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
0 : 2
17.08.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
2 : 0
09.08.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Сигма
2 : 1
02.08.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
2 : 1
27.07.2025
Пардубице
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. «Динамо» победило «Родину»
15:44
1
Комментаторов РПЛ сравнили с мухами на выключателе
15:19
1
Названы условия контракта Альбы с «Родиной»
15:00
3
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
14:47
2
Стало известно, ведет ли Глушенков переговоры с «Зенитом» о новом контракте
14:32
2
Заявление «Зенита» о странном поведении «Краснодара»
13:37
15
Ибрагимович сделал себе дорогой подарок на день рождения
12:24
5
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
12:13
6
Назван игрок сборной России, который может подорожать до 100 миллионов
12:01
5
«Локомотиву» посоветовали тренера на замену Галактионову
11:51
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+