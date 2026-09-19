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Норвегия. Элитсериен
Команды
Русенборг
Mads Bomholt
Статистика
Mads Bomholt - статистика
Русенборг
#17 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
1' - 90'
33'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
5 : 3
12.09.2026
Тромсе
1' - 90'
47'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
1' - 90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
20
2
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
1' - 90'
33'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
5 : 3
12.09.2026
Тромсе
1' - 90'
47'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
4 : 2
30.08.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Русенборг
2 : 1
14.08.2026
Викинг
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Лиллестрем
0 : 2
09.08.2026
Русенборг
1' - 90'
90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Бранн
3 : 2
02.08.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 0
27.07.2026
Фредрикстад
1' - 90'
77'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
2 : 2
29.05.2026
Буде-Глимт
1' - 26'
25'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
25.05.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
2 : 3
16.05.2026
Олесунн
1' - 68'
3'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Русенборг
2 : 0
10.05.2026
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Викинг
3 : 0
01.05.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Русенборг
1 : 1
25.04.2026
Бранн
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сандефьорд
0 : 0
18.04.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Русенборг
2 : 1
12.04.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
33'
22'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 0
06.04.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
0 : 2
22.03.2026
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
1' - 90'
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