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Бразилия. Серия А
Команды
Брагантино
Vinicinho
Статистика
Vinicinho - статистика
Брагантино
#17 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
04.10.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
82' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
14
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
04.10.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
1' - 88'
88'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
1' - 66'
48'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
86' - 90'
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