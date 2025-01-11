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Эксетер Сити
Кевин МакДональд
Статистика
€ 50 тыс
Кевин МакДональд - статистика
Эксетер Сити
4 ноября 1988 (37), Карнусти
#29 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Шотландия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эксетер Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 3 раунд
Эксетер Сити
3 : 1
11.01.2025
Оксфорд
86' - 90'
Англия. Кубок, 2 раунд
Эксетер Сити
2 : 0
30.11.2024
Честерфилд
83' - 90'
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