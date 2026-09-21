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Бразилия. Серия А
Команды
Баия
Roman Gomez
Статистика
Roman Gomez - статистика
Баия
#31 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 76'
66'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
34'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
Был в запасе
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