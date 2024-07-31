Лука Тичич - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Тичич
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Тичич
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|60' - 90'
|Динамо
|3:1
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 15 тур
|61'
|03.11.2024
|63' - 90'
|Ахмат
|0:2
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 14 тур
|27.10.2024
|1' - 74'
|Пари НН
|0:2
|Спартак
|Россия. Премьер-лига, 13 тур
|23.10.2024
|1' - 90'
|Краснодар
|1:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 6 тур
|19.10.2024
|65' - 90'
|Пари НН
|1:1
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 12 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2024
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.10.2024
|60' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|19.09.2024
|75' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|28.08.2024
|75' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)
|31.07.2024
|63' -90'
|Ахмат (Грозный)
|4:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|77'