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    Педро Игор - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Педро
    Фамилия Игор
    Команда Динамо Мн
    Состав Основной
    Родной город Форталеза
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 2002 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.11.2024 Был в запасе Неман 0:0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 28 тур
    07.11.2024 Был в запасе Легия 4:0 Динамо Мн Лига конференций, 3 тур
    02.11.2024 Был в запасе Динамо Мн 2:0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 27 тур
    29.10.2024 1' - 90' Динамо Мн 2:0 Арсенал Беларусь. Высшая лига, 26 тур
    24.10.2024 Был в запасе ХИК 1:0 Динамо Мн Лига конференций, 2 тур
    19.10.2024 Был в запасе Динамо Мн 2:0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мн 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2024 Был в запасе Неман (Гродно) 0:0 Динамо Мн (Минск)
    02.11.2024 Был в запасе Динамо Мн (Минск) 2:0 Слуцк (Слуцк)
    29.10.2024 1' -90' Динамо Мн (Минск) 2:0 Арсенал (Дзержинск)
    19.10.2024 Был в запасе Динамо Мн (Минск) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    13.10.2024 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 1:2 Динамо Мн (Минск)
    06.10.2024 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:3 Динамо Мн (Минск)
    28.09.2024 Был в запасе Динамо Мн (Минск) 2:0 Ислочь (Минский район)
    24.09.2024 Был в запасе Динамо Мн (Минск) 2:0 Минск (Минск)
    20.09.2024 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:0 Динамо Мн (Минск)
    16.09.2024 Был в запасе Динамо Мн (Минск) 2:0 Днепр (Могилев)
    12.09.2024 46' -90' Динамо Мн (Минск) 2:0 Гомель (Гомель)
    63'
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