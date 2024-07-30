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    Алекса Джурасович - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Алекса
    Фамилия Джурасович
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Родной город Суботица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 декабря 2002 (21 год)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.11.2024 1' - 90' Спартак 4:0 Акрон Россия. Премьер-лига, 15 тур
    03.11.2024 1' - 90' Акрон 2:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 14 тур
    26.10.2024 1' - 90' Динамо Мх 1:1 Акрон Россия. Премьер-лига, 13 тур
    23.10.2024 Был в запасе Акрон 0:1 Рубин Россия. Кубок, 6 тур
    18.10.2024 1' - 90' Акрон 0:5 Зенит Россия. Премьер-лига, 12 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2024 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Рубин (Казань)
    02.10.2024 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 5:1 Акрон (Тольятти)
    18.09.2024 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Факел (Воронеж)
    27.08.2024 1' -46' Акрон (Тольятти) 1:1
    (5:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.08.2024 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Акрон (Тольятти)
    30.07.2024 57' -90' Рубин (Казань) 4:0 Акрон (Тольятти)
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