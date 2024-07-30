Алекса Джурасович - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Джурасович
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Суботица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Джурасович
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Суботица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|1' - 90'
|Спартак
|4:0
|Акрон
|Россия. Премьер-лига, 15 тур
|03.11.2024
|1' - 90'
|Акрон
|2:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 14 тур
|26.10.2024
|1' - 90'
|Динамо Мх
|1:1
|Акрон
|Россия. Премьер-лига, 13 тур
|23.10.2024
|Был в запасе
|Акрон
|0:1
|Рубин
|Россия. Кубок, 6 тур
|18.10.2024
|1' - 90'
|Акрон
|0:5
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2024
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Рубин (Казань)
|02.10.2024
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|18.09.2024
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|27.08.2024
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
(5:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.08.2024
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Акрон (Тольятти)
|30.07.2024
|57' -90'
|Рубин (Казань)
|4:0
|Акрон (Тольятти)