Гаджимагомед Халилулаев - статистика
#63 | Нападающий
|Имя
|Гаджимагомед
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Халилулаев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 2007 (17 лет)
|Имя
|Гаджимагомед
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Халилулаев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 2007 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2024
|62' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.09.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|0:3
|Динамо (мол) (Москва)
|20.09.2024
|1' -61'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|13.09.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|50'
|30.08.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19'
|02.08.2024
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|90'
|19.07.2024
|78' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|12.07.2024
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|05.07.2024
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)