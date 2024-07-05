Муртуз Магомедов - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Муртуз
|Отчество
|Халитович
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 2007 (17 лет)
|Имя
|Муртуз
|Отчество
|Халитович
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 2007 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.09.2024
|85' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|13.09.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|72'
|30.08.2024
|62' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|23.08.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Динамо (мол) (Москва)
|09.08.2024
|1' -46'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|19.07.2024
|85' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)