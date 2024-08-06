Доналио Мелахио Дуанла - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Доналио Мелахио
|Фамилия
|Дуанла
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Доналио Мелахио
|Фамилия
|Дуанла
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|1' - 90'
|Петрокуб
|0:3
|Рапид
|Лига конференций, 3 тур
|24.10.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|2:0
|Петрокуб
|Лига конференций, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -67'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|06.08.2024
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|ТНС (Ллансантфрайд)
|20'