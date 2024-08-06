Теодор Лунгу - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Теодор
|Фамилия
|Лунгу
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1995 (29 лет)
|Имя
|Теодор
|Фамилия
|Лунгу
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1995 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.11.2024
|Был в запасе
|Андорра
|0:1
|Молдавия
|Лига наций, 5 тур
|07.11.2024
|1' - 90'
|Петрокуб
|0:3
|Рапид
|Лига конференций, 3 тур
|24.10.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|2:0
|Петрокуб
|Лига конференций, 2 тур
|44'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2024
|1' -77'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Лудогорец (Разград)
|22.08.2024
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|4:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|13.08.2024
|Был в запасе
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|06.08.2024
|1' -85'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|ТНС (Ллансантфрайд)
|27'