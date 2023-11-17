Ахмед Сойлихи - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Сойлихи
|Команда
|Динамо Бт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Истр
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1996 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Сойлихи
|Команда
|Динамо Бт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Истр
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1996 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские острова
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|Был в запасе
|Чад
|0:2
|Коморские острова
|07.06.2024
|Был в запасе
|Мадагаскар
|2:1
|Коморские острова
|21.11.2023
|1' -90'
|Коморские острова
|1:0
|Гана
|17.11.2023
|Был в запасе
|Коморские острова
|4:2
|ЦАР