Реваз Читеишвили - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Реваз
|Фамилия
|Читеишвили
|Команда
|Динамо Бт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Реваз
|Фамилия
|Читеишвили
|Команда
|Динамо Бт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|Был в запасе
|Дечич (Тузи)
|0:0
|Динамо Бт (Батуми)
|24.07.2024
|1' -76'
|Динамо Бт (Батуми)
|0:2
|Дечич (Тузи)