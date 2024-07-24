Хосе Карабальо - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Карабальо
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Карабальо
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|3:1
|Струга (Струга)
|24.07.2024
|1' -62'
|Струга (Струга)
|2:1
|Пюник (Ереван)