Дарра Ньюджент - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Дарра
|Фамилия
|Ньюджент
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 2001 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Дарра
|Фамилия
|Ньюджент
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 2001 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|85' - 90'
|Шэмрок Роверс
|2:1
|ТНС
|Лига конференций, 3 тур
|01.11.2024
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс
|2:1
|Уотерфорд
|Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
|27.10.2024
|Был в запасе
|Дандолк
|0:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
|24.10.2024
|60' - 90'
|Ларн
|1:4
|Шэмрок Роверс
|Лига конференций, 2 тур
|18.10.2024
|88' - 90'
|Дроэда Юнайтед
|0:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2024
|1' -73'
|ПАОК (Салоники)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.08.2024
|1' -80'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Целе (Целе)
|08.08.2024
|1' -67'
|Целе (Целе)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)