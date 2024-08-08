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    Дарра Ньюджент - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Дарра
    Фамилия Ньюджент
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 2001 (23 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.11.2024 85' - 90' Шэмрок Роверс 2:1 ТНС Лига конференций, 3 тур
    01.11.2024 Был в запасе Шэмрок Роверс 2:1 Уотерфорд Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
    27.10.2024 Был в запасе Дандолк 0:1 Шэмрок Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
    24.10.2024 60' - 90' Ларн 1:4 Шэмрок Роверс Лига конференций, 2 тур
    18.10.2024 88' - 90' Дроэда Юнайтед 0:1 Шэмрок Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2024 1' -73' ПАОК (Салоники) 4:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.08.2024 1' -80' Шэмрок Роверс (Дублин) 3:1 Целе (Целе)
    08.08.2024 1' -67' Целе (Целе) 1:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
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