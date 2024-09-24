Стивен Альфред - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Альфред
|Команда
|Динамо Мн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Курми
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Альфред
|Команда
|Динамо Мн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Курми
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.11.2024
|1' - 90'
|Неман
|0:0
|Динамо Мн
|Беларусь. Высшая лига, 28 тур
|07.11.2024
|1' - 90'
|Легия
|4:0
|Динамо Мн
|Лига конференций, 3 тур
|26'
|02.11.2024
|1' - 90'
|Динамо Мн
|2:0
|Слуцк
|Беларусь. Высшая лига, 27 тур
|57'
|29.10.2024
|1' - 84'
|Динамо Мн
|2:0
|Арсенал
|Беларусь. Высшая лига, 26 тур
|24.10.2024
|1' - 90'
|ХИК
|1:0
|Динамо Мн
|Лига конференций, 2 тур
|25'
|19.10.2024
|1' - 90'
|Динамо Мн
|2:0
|Славия-Мозырь
|Беларусь. Высшая лига, 25 тур
|74'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мн
|10
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2024
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|Динамо Мн (Минск)
|02.11.2024
|1' -90'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Слуцк (Слуцк)
|57'
|29.10.2024
|1' -84'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Арсенал (Дзержинск)
|19.10.2024
|1' -90'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|74'
|13.10.2024
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:2
|Динамо Мн (Минск)
|06.10.2024
|1' -89'
|Шахтер (Солигорск)
|0:3
|Динамо Мн (Минск)
|4' 36'
|28.09.2024
|1' -75'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Ислочь (Минский район)
|24.09.2024
|1' -75'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|10'
|20.09.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|Динамо Мн (Минск)
|16.09.2024
|Был в запасе
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Днепр (Могилев)
|12.09.2024
|1' -79'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Гомель (Гомель)