Ноэль Мбо - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Ноэль
|Фамилия
|Мбо
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Ноэль
|Фамилия
|Мбо
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|61' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:0
|Паневежис (Паневежис)
|06.08.2024
|1' -58'
|Паневежис (Паневежис)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|37'