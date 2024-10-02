Тамар Светлин - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Тамар
|Фамилия
|Светлин
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Тамар
|Фамилия
|Светлин
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|85' - 90'
|Приморье
|1:3
|Целе
|Словения. Первая Лига, 15 тур
|07.11.2024
|1' - 72'
|Бетис
|2:1
|Целе
|Лига конференций, 3 тур
|03.11.2024
|1' - 90'
|Целе
|0:1
|Олимпия
|Словения. Первая Лига, 14 тур
|77'
|24.10.2024
|1' - 88'
|Целе
|5:1
|Истанбул Башакшехир
|Лига конференций, 2 тур
|5'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Целе
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2024
|1' -72'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Целе (Целе)
|24.10.2024
|1' -88'
|Целе (Целе)
|5:1
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|5'
|02.10.2024
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|3:1
|Целе (Целе)