Матуш Малы - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Матуш
|Фамилия
|Малы
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дунайска Стреда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2001 (23 года)
|Рост
|193
|Имя
|Матуш
|Фамилия
|Малы
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дунайска Стреда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2001 (23 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|1' - 90'
|Тренчин
|0:0
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 14 тур
|03.11.2024
|1' - 90'
|Ружомберок
|1:0
|Жилина
|Словакия. Найк Лига, 13 тур
|45'
|29.10.2024
|1' - 90'
|Жилина
|3:1
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 2 тур
|58'
|26.10.2024
|1' - 90'
|Дукла ББ
|2:1
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ружомберок
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|25.07.2024
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|18.07.2024
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|76'
|11.07.2024
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|5:2
|Тобол (Костанай)
|45' 88'