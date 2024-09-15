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    Александр Барбоза - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Барбоза
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Вилла Селина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1995 (29 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.11.2024 1' - 90' Ботафого 0:0 Куяба Бразилия. Серия А, 33 тур
    06.11.2024 1' - 90' Ботафого 3:0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 32 тур
    31.10.2024 73' - 90' Пеньяроль 3:1 Ботафого Кубок Либертадорес, 1/2 финала, ответный матч
    27.10.2024 1' - 90' Брагантино 0:1 Ботафого Бразилия. Серия А, 31 тур
    24.10.2024 1' - 90' Ботафого 5:0 Пеньяроль Кубок Либертадорес, 1/2 финала, первый матч
    55'
    19.10.2024 1' - 90' Ботафого 1:1 Крисиума Бразилия. Серия А, 30 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 24 0 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Куяба (Куяба)
    06.11.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2024 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    19.10.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Крисиума (Крисиума)
    90'
    05.10.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Гремио (Порту-Алегри)
    22.09.2024 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    15.09.2024 1' -80' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.09.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Форталеза (Форталеза)
    73'
    19.08.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 4:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    56'
    11.08.2024 1' -66' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    42'
    04.08.2024 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:4 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    28.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2024 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.07.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    4'
    12.07.2024 1' -90' Витория (Сальвадор) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    08.07.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    04.07.2024 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.06.2024 80' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.06.2024 1' -46' Крисиума (Крисиума) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    21'
    20.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.06.2024 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.05.2024 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    88'
    06.05.2024 82' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Баия (Салвадор)
    90'
    28.04.2024 72' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.04.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 5:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    14.04.2024 66' -72' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    72'
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