Александр Барбоза - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вилла Селина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1995 (29 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вилла Селина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1995 (29 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|0:0
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 33 тур
|06.11.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|3:0
|Васко да Гама
|Бразилия. Серия А, 32 тур
|31.10.2024
|73' - 90'
|Пеньяроль
|3:1
|Ботафого
|Кубок Либертадорес, 1/2 финала, ответный матч
|27.10.2024
|1' - 90'
|Брагантино
|0:1
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 31 тур
|24.10.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|5:0
|Пеньяроль
|Кубок Либертадорес, 1/2 финала, первый матч
|55'
|19.10.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|1:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 30 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|24
|0
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Куяба (Куяба)
|06.11.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2024
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|19.10.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Крисиума (Крисиума)
|90'
|05.10.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|22.09.2024
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|15.09.2024
|1' -80'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.09.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Форталеза (Форталеза)
|73'
|19.08.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|56'
|11.08.2024
|1' -66'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|42'
|04.08.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:4
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.07.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4'
|12.07.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|08.07.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|04.07.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.06.2024
|80' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.06.2024
|1' -46'
|Крисиума (Крисиума)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21'
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2024
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|88'
|06.05.2024
|82' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Баия (Салвадор)
|90'
|28.04.2024
|72' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|5:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|14.04.2024
|66' -72'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|72'